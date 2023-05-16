內地北方首輪熱浪來襲　料今夏高溫情況較去年弱

今年北方首輪高溫天氣來襲，截至周一（15日）下午2時，全國氣溫實況排行榜頭10名均逾36℃，其中河北井陘以38.1℃位居榜首，北京齋堂也達36.6℃；上海同日錄得最高氣溫34.5℃，創下當地今年新高。不過，國家氣候中心周二（16日）預計，今夏高溫情況將弱於去年。

國家氣候中心首席預報員高輝表示，預計今夏除黑龍江中部和北部氣溫較常年同期略偏低外，全國大部地區氣溫接近常年同期到偏高，其中河南南部、安徽西部、江西西北部、湖南北部、湖北、重慶大部、四川東部、陝西南部、甘肅西部、新疆大部等地偏高1℃至2℃。結合去年天氣情況對比分析，在高溫持續的時間長度、峰值強度、高溫範圍及極端40℃以上高溫所覆蓋的城市等方面，預計今夏高溫情況較去年弱。

高輝指出，今年的高溫時長、高溫範圍與常年夏季相比還是偏多，建議注意防範高溫對人體健康的不利影響，有關部門要提前做好迎峰度夏能源保供等準備工作。他又指，中國氣候在很大程度上受到海洋和陸地因素的疊加影響，都會增加未來春夏季演變的不確定性；另在全球變暖背景下，極端天氣氣候事件不斷增多，也增加氣候趨勢預測的不確定性和難度。