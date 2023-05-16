涉職務違法兼受賄　西藏人大常委會前副主任遭雙開

內媒周二（16日）報道，中央紀委國家監委對西藏自治區人大常委會前黨組成員、副主任紀國剛嚴重違紀違法問題立案審查調查，認為其行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄等犯罪。經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予他開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分。

調查指，紀國剛嚴重違背新時代黨的治藏方略和新發展理念，肆意濫用中央和地方專項資金，落實黨中央重大決策部署不力，不履行全面從嚴治黨主體責任，造成嚴重政治危害，對抗組織審查。他被指長期接受私營企業主安排的高檔宴請，超標準配備使用公務車輛；並利用職權和職務影響為親屬及他人違規安排工作，違規收受禮品禮金，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、項目審批等方面謀利，並非法收受巨額財物等。

除了雙開，當局亦終止紀國剛的西藏自治區第十次黨代會代表資格，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。現年60歲的紀國剛是吉林延吉人，早年在國家計委工作，亦曾在國家發改委擔任官職，其後調往西藏，2016年起任西藏自治區人大常委會副主任，至去年12月被撤銷職務。