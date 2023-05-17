華府將動用總統撥款權　向台提供額外安全援助

台海局勢持續緊張，美國防長奧斯汀周二（16日）出席參議院撥款委員會聽證會時證實，華府將按照國會去年批准的緊急權力「總統撥款權」，向台灣提供額外安全援助，這是履行《台灣關係法》的長期承諾，美國會盡力維持台海和平穩定。

奧斯汀沒有交代何時交付及涉及的武器種類，英國傳媒早前曾披露美國國會去年通過的政府預算案包括可運用總統撥款權，向台灣提供總值10億美元（約78億港元）的軍事援助，首批將是5億美元（約39億港元），華府曾多次動用總統撥款權向烏克蘭提供軍援抗俄。

此外，奧斯汀亦指出美方從俄烏戰爭吸取重要教訓，其中一個是憑藉不對稱能力以及不對稱戰術和技術，較小的部隊可以很好地保護自己免受較大部隊的攻擊。美國國會授權從美國庫存中提取武器並提供給台灣的權力，對於美國向台灣提供它所需的東西自衞是至關重要。他透露，華府正制訂相關倡議，希望能在近期內採取行動，但沒有提供具體日期。

台灣軍方相關人士周三（17日）指出，美方今次援助台灣的軍事裝備屬於台軍可立即操作的各式導彈，可能包括便攜式刺針防空導彈、TOW-2B RF反裝甲導彈、新型標槍中程反裝甲導彈，可在短時間內增強台灣的防衞戰力。