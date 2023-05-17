中銀支行長貪污潛逃20年　回國受審候期宣判

中國銀行（中銀）開平支行前行長許國俊貪污、挪用一案，周三（17日）在廣東省江門市中級人民法院公開開庭審理。許國俊當庭表示認罪悔罪，法庭宣布休庭並擇期宣判。

法院起訴指，許國俊在1993年至2000年利用擔任中銀開平支行辦公室主任、副行長、行長等職務便利夥同許超凡、余振東等人，採用辦理虛假貸款套取銀行資金、佔用公司正常還貸資金或直接轉款等手段，貪污公款美元6,221.73餘萬元（約4.87億港元）、港元3.63億餘元、德國馬克146.1萬餘元（約636萬港元），挪用公款人民幣3.55億餘元（約4億港元）、港元2,000萬元、美元1.26億餘元（約9.87億港元）。

2001年10月12日，中銀將全國1,040處電腦中心統一成一套系統，發現帳目虧空4.83億美元（約37億港元），發生地為廣東開平。與此同時，中銀開平支行的前後3任行長許超凡、余振東、許國俊一同先逃到香港，再飛往加拿大，再轉機飛往美國。許國俊在前年11月被強制遣返回國，另外兩名疑犯亦分別在2004年、2018年被遣返回國。