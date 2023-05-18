澤連斯基晤華特使　烏外長重申不向俄割讓領土以止戰

烏克蘭外交部長庫萊巴周三（17日）與到訪烏克蘭的中國政府歐亞事務特別代表李輝會面時表示，烏克蘭不會接受任何為結束俄烏戰爭而喪失自身領土的提議。期間烏克蘭總統澤連斯基會見李輝，李輝闡述了中方關於政治解決烏克蘭危機的立場主張，烏方歡迎中方為結束戰火、恢復和平發揮積極作用。

李輝是自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，首位造訪烏克蘭首都基輔的中國高級特使。烏克蘭外交部周三發聲明指出，李輝於周二（16日）及周三訪問烏克蘭，與庫萊巴會談，期間庫萊巴向李輝說明烏方的原則，乃須以尊重烏克蘭主權和領土完整為基礎，恢復可持續且公正的和平；並強調烏克蘭不會接受任何涉及失去自身領土或凍結衝突的提議。所謂凍結衝突，即是實際戰鬥結束，但政治上尚未結束的衝突。

據中國外交部聲明，中烏一致認為，不久前中烏元首通話為兩國關係發展指明了方向，兩國應共同努力把兩國互利合作持續向前推進。李輝指中方提出的「四個應該」、「四個共同」、「三點思考」是中方政治解決烏克蘭危機的根本遵循，化解危機沒有靈丹妙藥，需要各方從自身做起，積累互信，創造止戰和談條件。烏方重視中方作為聯合國安理會常任理事國在國際事務中發揮的重要作用，烏方始終奉行一個中國原則，願與中方努力推動兩國關係不斷取得新的更大發展。

李輝自周一（15日）起，前赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯5國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通。中國外交部早前強調，此次中方代表赴有關國家訪問，是中方致力於勸和促談的又一體現；又指當前烏克蘭危機仍在延宕升級，外溢效應持續顯現，中方願繼續發揮建設性作用，在停火止戰、開啟和談，避免局勢升級等方面凝聚更多國際共識，為推動烏克蘭危機政治解決作出貢獻。