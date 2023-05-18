男子舉報副鎮長性侵妻子　警方不立案處理

四川省遂寧市蓬溪縣群利鎮一名男子周一（15日）向內媒舉報，稱該鎮副鎮長吳某涉利用職務之便，脅迫自己的妻子與其持續發生性關係。內媒周三（17日）報道，紀檢監察部門已降低吳某的行政級別，並調離副鎮長崗位，但不獲警方立案處理。

受害男子范江（化名）指，吳某在去年11月開始脅迫妻子劉某，之後以此為把柄要求與其保持不正當關係。直至今年4月16日，他發現妻子與吳男的關係，於是向警方提出控告。當地公安局經調查後，發通知書稱「證據不足，無法確定是否有犯罪事實發生」為由，決定不予立案偵辦，而吳男接受政府內部組織審查，期間卻仍然騷擾妻子，甚至要求妻子改嫁。

范江展示聊天紀錄，顯示自己已與妻子初步辦理了離婚手續，雙方正處於離婚冷靜期。此外，吳男亦教導劉女「改口供」不承認是兩人關係是性侵。當地知情人士透露，吳男屬於未婚的狀態，目前已降職為二級科員，而紀檢監察部門在調查後，確認了吳男確與劉女有約半年的不正當關係。至於案件後續，蓬溪縣紀委相關工作人員表示，需要帶上舉報人帶身份證到蓬溪縣紀委去諮詢。