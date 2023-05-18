內地二次染新冠個案增　專家稱爆規模性疫情風險低

內地部分民眾近日反映自己第二次感染新冠病毒，擔心將爆發另一輪疫情。對此，國家衞健委綜合多名專家意見，認為無論二次感染或新變種病毒株導致的感染，症狀均比較輕，而且出現規模性疫情的可能性亦不大，市民毋須恐慌。

中國疾控中心的監測數據顯示，自從4月中下旬以來，內地報告的新冠確診病例數呈上升趨勢，尤其五一假期後升勢較快。中國疾控中心傳防處研究員王麗萍表示，接下來內地疫情還會呈現緩慢上升趨勢，不排除在局部地區疫情會出現反彈，範圍會有所增加。但出現規模性疫情，甚至對當地正常的醫療服務和社會運轉造成衝擊的可能性不大。

中國疾控中心病毒病所研究員陳操稱，目前XBB系列變種病毒株已成為內地新冠病毒主要流行毒株，其傳播力和免疫逃逸能力都較早期流行的Omicron變種病毒株強，但致病力沒有明顯變化。北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強也表示，XBB系列致病力沒增加，從病程來看也要短，發燒時間和發燒熱度都要比初次感染輕。北京中醫醫院院長劉清泉則指，新冠二次感染的症狀類似「風熱感冒」，因症狀很輕，服用風熱感冒、疏風解表、利咽喉的藥物後，全身症狀一下子就解除，跟日常的風熱感冒基本一樣。