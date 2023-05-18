4公園場館接6封郵件　恐嚇放炸彈及直播隨機殺人

台灣屏東海生館、花蓮太魯閣國家公園及海洋公園、澎湖水族館，在3天內接獲6封炸彈及隨機殺人恐嚇郵件，引起警方等部門關注。由於內容及手法均相似，警方不排除是曾涉多次恐嚇的大陸學生張海川所為，目前正調查涉案人員情況。

屏東海生館周二（16日）接到恐嚇郵件，內容為已在館內安裝4枚遙控炸彈並要引爆，警方搜索館區並未發現爆裂物；周三（17日）再收到要直播斬殺遊客的恐嚇信件。屏東恆春警方表示，2封郵件的寄件人IP位址並不相同，正在進一步追查。花蓮遠雄海洋公園周三亦收到「放置遙控炸彈」的恐嚇信件，園區隨後開始清場，200多名遊客撤離園區、全額退費，並全面巡視園區，並未發現可疑物品。

花蓮太魯閣國家公園則於周一（15日）和周二收到恐嚇信件，稱「放置8顆遙控炸彈在園區某處」、「將隨機斬殺遊客，並於網絡直播」。花蓮警方初步調查，陽明山國家公園、台北故宮日前也有收到類似恐嚇郵件，連慣用字詞語氣都相同，不排除是張海川涉案。澎湖縣水族館周二亦收到一封主旨為「遙控炸彈已經安裝在澎湖水族館內」的電子郵件。白沙警分局獲報清查並未發現可疑物，警方目前未鎖定涉案人員。