海協會增2副會長　包括國台辦馬曉光及黃文濤

中國大陸海協會理事會將換屆，據該會官網「組織機構」最新訊息顯示，該會新增兩名副會長，分別為馬曉光和黃文濤。兩人均為大陸國台辦官員，前者為現任國台辦新聞局局長兼發言人，後者則是國台辦交流局局長。連同上述兩人，海協會目前共有7名副會長，會長則為國台辦前主任張志軍。

馬曉光出生於1963年，2014年起出任國台辦新聞局局長至今，也曾任國台辦交流局局長以及海協會秘書長，對台協商和談判經驗豐富。現年60歲的黃文濤同樣具備豐富對台交流經驗，2017年8月曾以大陸世界大學生運動會代表團「團長顧問」身份訪台，並與時任台北市長柯文哲會晤。2021年在「高雄－北京特色周」活動會場上，他以視像方式與高雄民眾拜年。

按照海協會章程規定，海協會最高權力機構為理事會，任期一屆5年。該會於2018年4月27日召開第4屆理事會第一次會議，並推舉張志軍為海協會會長。由於海協會近期將召開新一屆理事會，有台媒指出，新一屆會長人選除可能由張志軍續任，也有可能由前國台辦主任劉結一接任。