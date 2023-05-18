女童遺電梯其後墮樓亡　同行保母輕判緩刑

浙江杭州21個月大的陳姓女童「小櫻桃」去年6月14日被保母吳秀芳遺留在電梯內，女童走出電梯後爬上8樓過道窗台，最終跌落至2樓平台身亡。杭州市拱墅區人民法院周四（18日）就案件一審公開宣判，以過失致人死亡罪判處吳秀芳有期徒刑1年，緩刑2年。死者家屬表示會提出抗訴。

法院經審理查明，吳秀芳從事保母工作多年，去年6月8日經介紹受僱至陳某江、趙某家中當保母，專職照顧二人的幼女、即被害人。事發當晚，吳秀芳帶女童搭電梯下樓，期間只顧看手機，出電梯時叫女童「走了走了」，並拉着滑板車離開，電梯開始關門時她才發現女童仍在電梯內，試圖用滑板車阻止關門未果。女童在電梯內哭喊，吳秀芳按電梯按鈕試圖開門，惟電梯停留約30秒後自動上行。女童在8樓走出電梯至8樓過道，後爬上8樓過道窗台，其後墮樓，整個過程不足3分鐘。

法院審理認為，吳秀芳作為受僱照顧幼兒的專職保母，負有對幼兒生命健康安全的看護責任，但她當時先是只顧看手機，後未採用控制電梯門讓幼兒先出或以手牽、懷抱等方式確保幼兒安全離開電梯，其行為應以過失致人死亡罪定性。公訴機關指控她犯過失致人死亡罪的事實清楚，證據確實、充分，指控的罪名成立。考慮本案存在窗台高度偏低、無防跌裝置等客觀因素，以及吳秀芳在發現被害人未出電梯時曾嘗試阻止關門及安撫女童、參與找尋等具體情況，可認定犯罪情節較輕。她亦主動交代主要犯罪事實，具有自首情節，可從輕處罰。鑑於她認罪悔罪，無犯罪前科劣迹，可適用緩刑。