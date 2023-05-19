美台21世紀貿易倡議首階段達共識　數周內簽署

美國貿易代表辦公室於當地時間周四（18日）下午宣布，美國和台灣就首階段「21世紀貿易倡議」達成共識，美國貿易代表戴琪稱是加強美台經濟關係的重要一步。台行政院經貿談判辦公室周五（19日）亦宣布，該倡議已完成貿易便捷化、中小企業等5項議題談判，也完成中、英文法律約本，將於未來數周內簽署首批協議，形容是台美斷交後雙方簽署最正式的協定。

報道指，台美21世紀貿易倡議下的首批協議，5項議題包括海關管理和貿易便利化、良好的監管做法、服務境內監管、反腐敗和中小企業。通過這些規定，美企將能為台灣和當地客戶帶來更多產品，並制定更透明和簡化的監管程序，促進兩個市場的投資和經濟機會，尤其對中小企業影響重大。戴琪表示，雙方將繼續談判，最終能敲定高標準貿易協議，以應對21世紀緊迫的經濟挑戰。

台經貿辦表示，首批協議將包括前言及8個章節，共81條條文，將是台美間自1979年以來所簽署結構最完整的貿易協定，簽署後未來有機制就各項議題每年檢討，雙邊的部會官員也會互相建立關係。經貿辦指出，受惠業者包括貨運業者、速遞業者航商、報關行、貨主、出口業者，特別是農產品可快速通關。知情官員透露，協議將由台駐美代表蕭美琴、美國在台協會在華盛頓簽署，最遲在下月滿一周年前完成。

經貿辦又指，協定後續還有至少7項議題要完成，包括數碼貿易、標準、公營事業、非市場政策及做法、勞工、支持環境及氣候行動、農業，完成談判後將擴充協議內容，為未來台美洽簽自由貿易協定奠定更穩健基礎。台美將盡快確認簽署時間、地點等細節，向民眾報告，未來亦會盡快展開下一輪談判，目標設定在年底前，完成所有議題談判。