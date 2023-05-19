布林肯下周訪巴布亞新幾內亞　華反對引入政治博弈

美國總統拜登因為債務上限談判而縮短印太訪問行程，周二（16日）宣布取消訪問澳洲及首訪巴布亞新幾內亞。美國國務院周四（18日）宣布，國務卿布林肯將於下周日至下周一（21至22日）代為訪問巴布亞新幾內亞。

國務院表示，布林肯會代表拜登，在巴新首都莫爾茲比港出席美國-太平洋島國論壇，與各國領袖會晤並討論一系列議題，包括應對氣候危機、推動經濟增長等優先的共同關切。雙方亦會簽署雙邊防務合作及海事安全協議，強調美國對太平洋島國繁榮安全的承諾。

白宮發聲明指，拜登強調美國繼續致力與太平洋島國恢復夥伴關係。巴新總理馬拉佩（James Marape）周四表示，拜登已直接致電給他，轉達對沒法來訪的歉意，並邀請他參加9月在華盛頓舉行的美國-太平洋島國峰會。

中國外交部發言人汪文斌周五（19日）表示，中方對有關各方與太平洋島國開展正常交往與合作不持異議，一貫主張國際社會應更多關注和支持島國發展振興，商簽任何合作文件都應有助實現這個目標，反對任何國家將地緣的政治博弈引入太平洋島國地區。