G7領袖首同訪原爆資料館　日外相稱無意與華脫鈎

岸田文雄夫婦（左一及右一）在和平紀念公園迎接拜登夫婦（右二及左二）。（Getty Images圖片）

七大工業國集團（G7）領導人峰會周五（19日）一連3日在日本廣島召開，G7領導人周五早上一同造訪廣島市和平紀念公園內的原爆資料館，尚屬首次。消息指，G7正協調發表包括領袖宣言在內的6份成果文件，提到經濟脅迫問題及台海和平穩定重要性。日本外相林芳正受訪強調，日方無意與中國脫鈎，而是由戰略上界定可與華合作的領域，同時避開風險。

多個媒體近日引述消息指，G7成員國正協調在領袖共同宣言中，寫明為促進加強全球經濟復原力和安全性的政策，將與包括發展中國家在內的G7成員國外夥伴共同合作；考量到中國以出口限制等經濟脅迫行為對他國施壓，G7成員國需共同合作對抗並抑制，也需支援受壓迫國家與組織。有專家認為，G7宣言可能不會直接點名中國，峰會料亦就烏克蘭局勢、核裁軍等議題發表成果文件。

美國總統拜登、英國首相辛偉誠、法國總統馬克龍等G7領導人一同到訪原爆資料館，首相岸田文雄在和平紀念公園迎接。該資料館展示廣島市被投下原子彈後的景象、遇難者的遺物等。岸田曾強調，接觸並傳達原爆的真相，是邁向核裁軍所有舉措的起點。