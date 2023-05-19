台未收世衞大會邀請　陸稱已無與會政治基礎

第76屆世界衞生大會將於下周日（21日）在瑞士日內瓦舉行，台灣連續7年沒收到邀請函。台外長吳釗燮周四（18日）稱，大陸無權代表台灣參與國際組織。衞福部長薛瑞元周五（19日）將如期率團出發，向國際表達台灣爭取參與世衞大會的決心。大陸外交部周五強調，台灣參加世衞大會的政治基礎不復存在。

對於世衞大會註冊將於本周截止，台方仍沒收到與會邀請，大陸外交部發言人汪文斌表示，2009年至2016年台灣連續8年以「中華台北」名義和觀察員身份參加世衞大會，是在兩岸均堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，通過兩岸協商作出的特殊安排。他批評民進黨自2016年上台以來，將政治圖謀置於台灣地區人民福祉之上，頑固堅持「台獨」分裂立場，導致台灣參加世衞大會的政治基礎不復存在。為了維護一中原則、捍衞聯合國大會及世衞大會相關決議的嚴肅性和權威性，陸方決定不同意台灣參加今年世衞大會。

國台辦發言人馬曉光亦指摘，民進黨當局為一黨政治私利，犧牲國際公共衞生利益，大搞政治操弄，頻刷國際存在，其本質就是「以疫謀獨」，必將遭受兩岸同胞和國際社會的堅決反對。他強調，任何炒作世衞大會涉台問題，在國際上坑蒙拐騙、造勢挑釁的行徑都注定失敗。