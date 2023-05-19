日本老翁首回台南母校　翻閲照片百感交集

台媒周四（18日）報道，一名身世顯赫的日本老翁因在年幼時在台灣讀小學，長年想回母校參觀。在台灣歷史資源經理學會及台南市政府文化局的安排下，他日前首次踏進母校，成功實現多年來的心願。

92歲的新元久出生於台南麻豆，他祖父新元鹿之助曾任日治台灣總督府鐵道部長，父親新元八通雄是甘蔗栽培專家，曾任職於明治製糖本社（麻豆總爺糖廠）。因為父親工作關係，新元久從童年便住在總爺藝文中心前身的總爺糖廠員工宿舍，並在1938年（昭和13年）就讀麻豆尋常高等小學校，之後搬到台北繼續求學，直至第二次世界大戰結束後才返回日本。

新元久曾經就讀的小學如今已改為中學，光景不復當年。為迎接他的到來，校方從校史室盡力找出舊文物，包括以日文大書的「至誠」、「剛毅」、「明朗」的字匾，以及校刊專書等。當看到自己入學式當天拍的照片時，他瞬間激動地用日文指認，其後更拿出隨身攜帶的老相片，和校刊專書相片比對。

在重返母校前，新元久也參觀了麻豆總爺糖廠出生地，期間他走過林蔭步道，沿途分享童年的生活點滴，包括小時候常看到母親在招待所與其他婦人聊天。對於能夠看到老相片，並回顧入學時的青澀及在校點滴，他認為是此行最大收穫。