蔡英文今上任7周年　強調和平是兩岸唯一選項

台灣總統蔡英文周六（20日）就職7周年，她在總統府召開記者會時發表講話，指出任期剩下最後一年，但不會鬆懈，有兩件事是擘畫未來的重中之重，第一是維持台灣在全球供應鏈的關鍵地位，第二是維持台海穩定現狀。她重申，和平是兩岸唯一選項，以維持現狀作為最大公約數，就是確保和平之鑰。

蔡英文表示，俄烏戰爭持續，威權主義擴張，衝擊全球文明與民主體制，帶來通貨膨脹壓力和經濟衰退危機，影響國際經貿格局與重組中的供應鏈體系。台灣已經擺脫7年前透過中國大陸走向世界的做法，而是用台灣面貌走向世界，向世界證明台灣是最安全、最有效率與最安全的貿易夥伴，讓台灣處於在全球關鍵地位。不過，若干有心人士刻意操作，試圖動搖大家，她承諾台灣在全球供應鏈不會受影響，還會持續扮演更關鍵角色。

蔡英文續指，台灣以全球視野處理兩岸關係，台灣問題要用和平解決，堅守個堅持、信守承諾、維持現狀，以對話化解兩岸分歧是台灣不分黨派及對岸共同責任，也是全球共同期待。台灣雖然身處風險之中，但絕對不是風險製造者，而是負責任的風險管控者。

另外，有記者問及會否考慮特赦因洗錢案入獄的台灣前總統陳水扁，蔡英文稱還沒開始想，也沒有想過這個問題。