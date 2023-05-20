柯文哲宣示參選總統　主張台灣成陸美溝通橋樑

台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲周六（20日）在新北市淡水區舉行參選2024年台灣總統宣示記者會，現場下起雨，仍有上百名支持者到場。柯文哲表示，台灣百廢待舉，年輕人看不見希望，現在是改變時刻。面對台海緊張局勢，他表示會務實解決問題，秉持互相對等、尊重原則，促進兩岸和平，並主張台灣應該是大陸與美國溝通橋樑，不應該是陸美對抗的棋子。

柯文哲指出，台灣正面臨關鍵時刻，不該沉溺在過去藍綠互鬥的泥淖，改變台灣要從政治文化開始，台灣應該由一個清廉、勤政、愛民、愛鄉土的政府帶領人民，不應口號治台、債留子孫、製造仇恨對立。他批評，多年來執政的民進黨因政黨利益超越社會利益，毫無財政紀律，面對「少子化」、「高齡化」束手無策，「數位轉型」、「司法改革」淪為紙上談兵。

談及兩岸問題，柯文哲表示會在確保全體台灣人繼續享有民主、自由的政治體制與生活方式下，恢復和對岸的溝通渠道，同時會繼續以五個互相原則增加彼此善意，減少衝突危機，創造台灣和平。他強調，台灣備戰而不畏戰，能戰而不求戰，以台灣自主、兩岸和平，來維繫印太地區的繁榮穩定。