在孩子面前被帶走　中超韓將孫準浩否認受賄

效力中超球隊山東泰山的南韓外援孫準浩傳出牽涉打假波和受賄，周一（15日）遭遼寧省警方帶走調查，目前接受刑事拘留。其經理人姜承熙周五（19日）表示，孫準浩當着孩子面前被帶走，他現在最擔心就是孩子。有內地媒體人周六（20日）稱，孫準浩的職業生涯基本確定結束。

姜承熙向南韓電視台透露，31歲的孫準浩正接受公安部門調查，現在身體情況比較穩定，他最擔心的就是家人。因為他在機場被帶走時，家人都在場，包括年紀還小的孩子。對於打假波的指控，姜承熙指孫準浩司職中場，並非直接參與進攻或防守，所以沒有理由參與操控比賽。至於涉嫌受賄，孫準浩於2020年由南韓球會全北轉會山東時，山東支付了約60億韓圜（約3,600萬港元）轉會費，過程中有中國的代理機構，之間是否有賄賂是個疑惑。當時中超規定外援年薪上限是300萬歐元（約2,500萬港元），孫準浩一方按照規則行事，並沒有向中方行賄。孫準浩否認受賄，下周初可與律師團隊見面，南韓足協亦做好相應行動計劃，南韓外交部門會繼續提供領事協助。

此外，內地知名媒體人冉雄飛周六談及孫準浩的未來時直言，由於孫準浩不具備外交豁免權，且他對於國家安全沒有危害性，可能會留在中國正常服刑完畢才離開，返回南韓。孫準浩肯定無法繼續留在中超比賽，至於南韓球壇能否接納他也是疑問，因為他在國外打假波，南韓足協也可能會對他作出處罰。