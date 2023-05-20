北京連日沙塵天氣加劇污染　南方周末有暴雨

受上游沙塵傳輸和冷空氣影響，北京周六（20日）日間出現大風沙塵天氣，空氣質量達中度污染，這也是今年來影響中國的第14次沙塵天氣過程。

北京周五（19日）降雨接連不斷，局部地區伴有短暫強降雨和小冰雹，南郊觀象台最高氣溫降至20.3℃。除了雷雨，北京市氣象台當日發布大風、沙塵藍色預警信號。北京市生態環境監測中心表示，周四（18日）下午到晚間，受蒙古低壓發展影響，蒙古中南部、東南部以及中國內蒙古邊境地區出現系統性沙塵天氣。周五入夜，沙塵隨西北氣流傳輸影響北京，可吸入顆粒物濃度顯著上升。預測周六晚間，較強冷高壓偏西北風持續，沙塵將逐漸移出北京，空氣質量改善至良好。至下周日（21日），預測天氣以晴到多雲為主。

隨着冷空氣南下與暖濕氣流交匯，南方降雨再度增強，周六起迎來新一輪降雨過程，下周日降雨最強，長江中下游多地將遭大到暴雨。其中，湖南、湖北、江西、福建及重慶等地或有暴雨或大暴雨。由於降雨增多，南方下周初不少地方氣溫將急降，浙江杭州和湖南長沙下周一（22日）最高氣溫料降至21℃。