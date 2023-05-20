網傳人最多只能感染8次新冠　內地專家稱無根據

內地近日網傳人最多只能感染新冠肺炎8次，「第9次人就沒了」。內媒周五（19日）引述多位專家表示，有關說法毫無科學依據。

浙江大學醫學院附屬第一醫院國家傳染病醫學中心副主任醫生李永濤稱，目前對於沒有基礎疾病的正常人而言，「最多只能感染8次」的說法毫無科學性，且再感染後普遍症狀較輕，呼籲市民毋須太過擔心。南方醫科大學公共衞生學院生物安全研究中心主任趙衞解釋，再次感染的症狀會愈來愈輕，一方面是因為人體在首次感染後產生了對病原體的免疫力，即使隨着時間推移，針對這種病原體的特異性免疫水平逐漸下降，再次感染後身體通過回憶反應，免疫水平也能很快再次增強，殺滅體內的病原體。因此，重複感染後症狀並不會變得更重。另一方面，病原體在傳播流行的過程中，通常自身也會朝着致病性逐漸減弱、感染能力逐漸增強的方向發生變異。

趙衞建議，如果實在擔心反覆感染的問題，60歲以上的長者和有基礎病的人可以接種新冠疫苗和疫苗加強劑。其次，前往人流密集的場所，尤其是醫院，可盡量全程佩戴口罩，回家後洗手消毒。