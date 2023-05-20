賴在網約車35小時拒落車　杭州2乘客遭行拘7日

浙江杭州一名網約車女司機近日聲稱兩名乘客在自己的網約車內「賴車」將近30小時，嚴重影響她的營運和正常生活。女司機拍片上傳互聯網，引起關注，警方周六（20日）指已對兩名乘客行政拘留7日。

事發於周三（17日）下午2時許，事主王姓女司機因兩名乘客打車點不能停車，商議在距離上車地點20米處等乘客。乘客上車後對事主大吼大叫，事主決定取消訂單，但乘客賴在車上拒絕下車，警方曾前來調解，但勸說5小時未果。王女士指，一直到周四（18日）晚上10時14分她才回家，周五（19日）早上8時多她拿車時乘客已不在車上，粗略估計乘客大約在車上待了35小時。乘客賴車期間，她曾聽群眾討論，得知乘客在車上點外賣吃飯，更懷疑乘客曾在車上如廁，導致車廂有一股尿味。

警方介入調查涉事乘客是否涉嫌尋釁滋事，並查明於周三下午2時許至周四晚上10時許，相關人等因與網約車司機王某發生司乘糾紛，長時間佔用該車不肯下車，經公安機多次出警並告知救濟途徑後，仍拒不下車，警方決定行政拘留涉事乘客7日。行政處罰決定書在周五送達涉事乘客，但他們拒絕簽字。