G7炒作涉華議題　中國外交部提嚴正交涉

針對七大工業國集團（G7）據報在聯合聲明等文件炒作涉台、涉港、涉疆及涉藏等議題，中國外交部發言人周六（20日）表示，G7不顧中方嚴重關切，執意操弄涉華議題、抹黑攻擊中國、粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向峰會主辦方日本等有關方面提出嚴正交涉。

中國外交部發言人重申，台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。他批評G7口口聲聲稱維護台海和平，卻絕口不提反對「台獨」，實質是對「台獨」勢力的縱容支持，其結果只會對台海和平穩定造成嚴重衝擊。至於香港、新疆、西藏事務純屬中國內政，中國堅決反對任何外部勢力打着「人權」幌子對此橫加干涉，G7應當停止在涉港、涉疆、涉藏問題上對中國指手畫腳，深刻反省自身歷史和人權劣迹。

對於外間所謂「經濟脅迫」，發言人強調美國大搞單邊制裁、「脫鈎斷鏈」才是把經貿關係政治化、武器化的真正「脅迫者」。此外，他強調中國始終堅定奉行自衞防禦的核戰略，恪守不首先使用核武器政策，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平。

最後，發言人稱中方作為負責任大國，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序和以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，決不接受少數國家炮制的「家法幫規」。中方敦促G7成員順應時代大勢，把精力放到解決自身存在的各種問題上來，停止搞封閉排他的「小圈子」，停止遏制打壓他國，停止製造和挑動陣營對抗，回到對話合作的正確道路上來。