女子借網戀詐騙逾200萬人民幣　判囚19年

上海市奉賢區一名女子於2020年8月至2022年6月間，通過交友程式結識多名男子發展網戀，謊稱創業自營外賣站點等需要資金為由，騙取多人逾200萬元（人民幣，下同，約225萬港元）。法院近日以詐騙罪對涉事女子判囚19年，剝奪政治權利3年，罰款25萬元（約28萬港元）。

奉賢區人民檢察院上周六（20日）公布，一名王姓男子於2021年與涉事的柳姓女子在網上發展戀愛關係，柳女多次聲稱自己經營的外賣站點急需周轉資金，借用王男的網貸額度，多次在網貸平台借貸。期間柳女為提高可信度，曾歸還部分款項，但後來又抱怨賣慘，感嘆經營困難，再次向王男借錢，合共超過49萬元（約55萬港元）。

王男向朋友提及這場高成本的網戀，經提醒發覺自己被騙才報警。警方調查發現，柳女有重大作案嫌疑，去年傳召她協助調查。她承認因欠高利貸外債，沒有經濟收入，無法還款，因此在婚戀交友程式相親交友，謊稱投資經營某外賣站點資金困難，騙取多名男子借貸。檢方認為柳女以非法佔有為目的，騙取他人錢款，數額特別巨大，遂以涉嫌詐騙罪起訴柳女。