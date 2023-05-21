網民與幼獅互動拍片　惹非法飼養野生動物質疑

內地有網民近日分享與自家飼養獅子互動的影片，拍攝地點為遼寧鞍山市一家會所，惹來非法飼養野生動物非洲獅的疑慮。涉事會所工作人員上周四（18日）回應記者查詢時稱，他們是持證租借飼養獅子。內媒上周五（19日）從遼寧省林業和草原局獲悉，獅子是獅子是從瀋陽一家具有非洲獅養殖資格的養殖場租借。

影片中，一隻幼獅與一隻狗玩耍，飼養者用手跟幼獅互動。發片者又在評論區留言稱，該幼獅是雄性，平日是放養的。據影片顯示地點鞍山市小白宮喜事會的工作人員稱，該非洲獅不足1歲，是從外面租借來的。合所是持證租借，合法合規，但記者要求查看租借合約，對方卻拒絕。該工作人員又稱，會所之前有展出獅子，但現在顧客不能見到獅子。

上周四內媒致電鞍山市自然資源局自然保護地管理科，工作人員劉先生稱，小白宮喜事會獲省林草局的批准租借獅子。今年4月曾有人舉報會所的獅子和人類近距離相處，該部門於是和公安部門一起前往會所了解，其後對飼養獅子的場地大小、與人的距離作出要求。隔日內媒從遼寧省林草局行政審批處獲悉，小白宮喜事會辦理了野生動物經營許可證，獅子是從瀋陽一家具有非洲獅養殖資質的養殖場租借，養殖場名字不便透露。行政審批處工作人員表示，會所租借獅子屬於短期商業借展行為，不屬於馴養行為，所以無需辦理野生動物馴養繁殖許可證。