內地研究：二次感染新冠危重症風險減少86%

內地二次感染新冠的人數有所上升，引起關注，國家衞健委全國新冠專家組成員劉珏近日公開全球數據的大樣本研究成果，顯示相較原發新冠病毒感染，重複感染更易表現為輕症病例，發生危重症的風險減少86%。

內媒上周六（20日）報道，今次研究是基於全球文獻的匯總分析結果，樣本量共530萬人，結果近日在《國際環境研究和公共健康》發表。劉珏指出，第一次感染新冠病毒提供了防止再次感染的保護和抵抗力，降低感染風險和感染者轉變為重症的概率，而再次感染不會增加住院、重症或死亡的額外風險，但長者等高風險人群仍需更注意二次感染。對於二次感染個案上升的原因，劉珏解釋首先由於人體中和抗體水平隨時間推移會出現衰減，會對個體的保護力下降，而新冠變異株Omicron在人群中依然處於散發流行狀態，並沒有消失，傳染源依然存在。

復旦大學附屬中山醫院感染病科主任胡必傑表示，根據臨床觀察，二次感染的人群總體比第一次感染表現的症狀要輕，主要為發燒、喉嚨痛。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏近日亦指，二次感染的病人症狀較輕，發燒時間更短。