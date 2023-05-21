內地北方沙塵天氣持續　蒙古國釀2死

中國內蒙古多地上周四（18日）起迎來新一輪大風沙塵降溫天氣，中西部出現沙塵天氣，西部局部地區有沙塵暴。鄰近的蒙古上周五（19日）開始出現強風、沙塵暴和暴風雪天氣，導致兩人死亡。

網傳照片顯示，內蒙古滿天黃沙，能見度低，二連浩特更出現強沙塵暴天氣，紅色沙牆遮天蔽日隨風緩慢移動。中國中央氣象台周日（21日）指，隨着冷空氣進一步南下與暖濕氣流結合，南方多地降雨增強，江西等局地有大暴雨，需防範山泥傾瀉等。北方多地則有沙塵天氣，其中新疆南疆盆地、內蒙古中部、河北北部和北京等部分地區出現揚沙或浮塵天氣，新疆南疆盆地局地沙塵暴，夜間沙塵天氣逐步減弱結束。

蒙古緊急情況總局上周六（20日）通報，強沙塵暴和暴風雪對東部一些地區造成嚴重破壞，蘇赫巴托爾省和肯特省有20多座蒙古包損毀，另有數十座建築物屋頂被掀翻。緊急情況部門收到來自受災地區大量牲畜走失和死亡的報告，正統計損失情況。蒙古國家氣象與環境監測局預報，未來3至5天，包括首都烏蘭巴託在內的大部分地區天氣仍然多變，民眾需採取預防措施。