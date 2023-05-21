台男大鬧便利店兼襲警　警持棍狂打12下涉執法過度

台灣桃園市一名男子上周六（20日）突然情緒失控大鬧便利店，咆哮、攻擊警員，由於身材健碩，台媒稱他為「台版變形俠醫」。其中一名警員被涉案男子打至腦震盪，前者用警棍打到男子打得頭破血流。該名警員被指涉執法過度，中壢警分局指警員需依法送辦，並接受行政處罰。

28歲涉案朱姓男子是健美選手兼教練，上周六因不明原因在便利店內發難，赤裸上半身，向店員深蹲咆哮。上述的王姓警員接報後前往制止，過程中遭朱男數度揮拳，導致腦震盪。網傳影片顯示，朱男被制服後坐在便利店外的台階上，已無攻擊動作，但王男仍持警棍揮擊朱男約12下，連警棍都打斷。朱男蜷曲在地、頭破血流，不斷哀嚎「好痛」。

中壢分局同晚發聲明表示，朱男被制服後仍持續咆哮、出言挑釁王姓警員，後者情緒失控、過度使用強制力，經召集重要幹部決議，王男因執行職務過當行為需記過2次，並因涉持警棍揮打涉案人員，依傷害罪嫌函送偵辦。所長亦記過1次，分局長申誡2次處分，並追究責任。朱男則因涉毀損、傷害及妨害公務罪嫌移送檢方調查，最終以5萬元新台幣（約1.3萬港元）交保候傳。