長沙自建房倒塌54死　66官被問責　市長免職

湖南省長沙市望城區於去年4月29日中午發生居民自建房倒塌嚴重事故，造成54人死亡，9人受傷，直接經濟損失約9,077萬元人民幣（約1億港元）。國務院事故調查組周日（21日）公布調查報告，認定事故是因房主違法違規建設，地方黨委政府及有關部門對違法建築整治、風險隱患排查治理不認真不負責，推卸責任、放任不管，造成重大安全隱患，長期未得到整治而導致的特別重大生產安全責任事故。中央決定對4名中管幹部問責，並對涉嫌違紀違法的62名公職人員嚴肅追責問責，其中4人被移送司法機關處理，長沙市委副書記、市長鄭建新遭黨內嚴重警告處分，免去現職。

事故調查組查明，事故的直接原因是違法違規建設的原5層及局部6層房屋建築質量差、結構不合理、穩定性差、承載能力低，違法違規加層擴建至8層及局部9層後，荷載大幅增加，致使2層東側柱和牆超出極限承載力，出現受壓破壞並持續發展，最終造成房屋整體倒塌。事發前，在出現明顯倒塌徵兆的情況下，房主拒不聽從勸告，未採取緊急避險疏散措施，是導致人員傷亡多的重要原因。

湖南省、長沙市、望城區及有關部門存在集中治理部署遲緩簡單應付、日常監管相互推諉迴避矛盾、排查整治不認真走過場、對違法違規行為查處不力、房屋檢測機構管理混亂、自建房規劃建設源頭失控等問題，涉事房主和有關企業存在相關違法違規行為。經中央批准，中央紀委國家監委對第二十屆中央委員、重慶市委副書記、市長胡衡華，湖南省人大常委會黨組成員、原副主任陳文浩，湖南省委常委、長沙市委書記吳桂英，貴州省委常委、貴陽市委書記胡忠雄在事故中的失職失責問題立案審查調查，他們都負有領導責任，決定分別給予胡衡華、陳文浩、吳桂英黨內警告處分，由國家監委給予胡忠雄政務記過處分。胡衡華曾任長沙市委書記及市長，胡忠雄曾任長沙市委副書記、市長。