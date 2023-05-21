杭州6男聚眾淫亂行拘13日　處罰書公開全名惹議

浙江杭州近日有6名男子進行聚眾淫亂，被行政拘留13日，並罰款500元人民幣（約563港元），惟公布罰則的行政處罰決定書公開涉事男子的全名和案情細節，外界質疑是否涉嫌侵犯私隱。

通報由浙江政務服務網發布，涉案男子於上周日（14日）晚上至上周一（15日）凌晨，在杭州市西湖區一個單位內參加由他人組織、召集的男同性戀群體聚會，進行口交、肛交等淫亂活動，通報公開了涉事男子的完整姓名、違法細節和現場收繳物品清單等。網民評論稱，「一定要說得這麼詳細嗎？」，「好多新鮮名詞，下次就不要一一列舉了」。

內地律師魯宏博認為公示內容涉嫌違反規定，向社會公開法律文書時應對涉案人員的姓名作隱蔽處理，保留姓氏，名字以「某」字代替。北京市中聞律師事務所律師譚敏濤則認為沒有違規，相關部門公布涉案人員的姓名亦是一種處罰，而公開行政處罰決定書目的是對潛在違法者起到警示作用，提高違法成本，防止他人違法再犯。譚敏濤指，當局可公布違法人員的姓名，但不應公布他們的家庭住址、身份證號碼和通信方式等。