台選手赴韓參賽領獎舉五星旗　台體育署稱個人參賽

台灣跆拳道選手李東憲上周日（14日）在南韓舉行的2023亞太壯年運動會奪得銅牌，他登台領獎時高舉中國大陸的五星旗。台灣體育署上周六（20日）表示，李東憲是以個人名義報名參賽，與中華民國跆拳道協會無關，已轉請2025年雙北（台北及新北）世壯運組委會錄案參考。

台灣體育署指，2023亞太壯年運動會在南韓全羅北道舉行，由國際壯年運動總會授權舉辦，運動會開放個人報名，只要年齡超過30歲，喜歡運動，不論性別、種族、宗教信仰，均可自由報名參加。體育署強調李東憲在今次賽事並非以國家為單位組團參賽，且與各國單項運動協會無關。根據運動會官網顯示，台灣運動員是以「Chinese Taipei」為名義參賽。

在運動會開幕儀式時，台灣代表團與大陸、香港代表團一同進場。體育署強調，開幕進場是以各競賽種類為單位，並非以各國家代表團排序，頒獎典禮亦無代表團旗幟升旗或歌曲播放之儀式。民進黨立委王定宇周日（21日）聲稱，李東憲在台灣成立了一個統戰團體，以體育之名為大陸統戰，台灣國安單位應查明背後資金來源，體育署亦需調查李東憲是否拿取台灣補助，若有違法要嚴懲。