廣州1855對新人趁5.20領證　同比增長36%

不少新人取「5.20」普通話諧音「我愛你」的寓意，趁上周六（20日）「拉埋天窗」。廣東廣州市民政局當日共辦理結婚登記1,855對，同比增長36%。北京則有逾5,100對新人登記結婚；上海市有2,097對新人結婚。

廣州市越秀區民政局則舉辦名人頒證活動，新人身穿傳統中式禮服，舉辦傳統中式婚禮。番禺區民政局婚姻登記處準備婚俗文創禮品，贈送給新人。清遠古龍峽有百對新人、情侶舉行「漂流婚禮」，乘花艇作花車，衝入急流，寓意風雨同舟。北京市東城區民政局婚姻登記事務中心上周六清晨已有多對新人到場排隊，新人都精心打扮，中心首次增設「5.20時光機蜜蜜屋活動」，婚姻登記成功後，新人可在錄製寄語，製成電子證書，之後可查閱伴侶在結婚登記時錄製的感言。

多地氛圍浪漫，惟浙江寧波北侖一個商場出現不文明行為，大批市民爭相搶奪扶手電梯旁邊裝飾用的玫瑰花。玫瑰花海原是商場為了營造5.20節日氣氛圍而專門布置，為民眾提供拍照打卡的場景，但5.20還沒過完，玫瑰花已被一搶而空。搶花的大多是女性，當中包括年輕女子或大媽，有網民嘲諷「拿回家炒菜嗎？」。