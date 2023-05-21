G7發布涉華議題　華召日本駐華大使表不滿

針對七大工業國集團（G7）在日本廣島峰會炒作涉華議題，中國外交部副部長孫衞東周日（21日）召見日本駐華大使垂秀夫。他批評日方作為今年G7輪值主席國，在廣島峰會系列活動及聯合宣言中夥同有關國家抹黑攻擊中國，粗暴干涉中國內政，違背國際法基本原則和中日四個政治文件精神，損害中國主權、安全和發展利益，中方對此強烈不滿，堅決反對。

孫衞東重申，台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定，而台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線。他亦強調涉港、涉疆、涉藏事務純屬中國內政，絕不容許任何外部勢力說三道四、妄加干涉，而當前東海、南海局勢總體穩定，所謂「以實力改變現狀」的惡意炒作違背事實。

此外，孫衞東指中國作為負責任大國，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序和以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，絕不接受少數國家炮製的「家法幫規」。他促請日方應端正對華認知，把握戰略自主，恪守中日四個政治文件原則，真正以建設性姿態推動兩國關係穩定發展。