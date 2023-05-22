世衞大會開幕　中方斥涉台提案破壞大會秩序

第76屆世界衞生大會周日（21日）在瑞士日內瓦開幕，中國國家衞生健康委員會副主任曹雪濤率團與會。中方指做出不同意台灣地區參加本屆世界衞生大會的決定，得到國際社會的廣泛支持，然而極少數國家站到絕大多數國家的對立面，再次拋出「邀請台灣以觀察員身份參加世衞大會」提案。中方認為這份提案沒有任何新意，除了破壞大會秩序、干擾大會議程之外，沒有任何意義。

當地時間上周六（20日），中國代表團舉行媒體吹風會，曹雪濤、中國常駐日內瓦代表團公參楊志倫、中國國家衞生健康委員會新聞發言人胡強強出席吹風會並答記者問。據指，本屆世界衞生大會中國代表團將全面參與70多項議題審議，主要包括防範和應對突發公共衞生事件、全民健康覆蓋、非傳染性疾病以及2024至2025年規劃預算方案等。

此外，中國將代表世界衞生組織西太平洋區域擔任大會副主席，將與有關國家共同舉辦緊急醫療、輔助技術等主題邊會，並安排一系列雙邊和多邊會見。曹雪濤在吹風會上表示，中國政府積極參與全球衞生治理，以實際行動推動構建人類衞生健康共同體。下一步，將繼續與國際社會加強交流合作，共同維護人類健康福祉和全球衞生安全。