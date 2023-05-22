被問及台灣能否加入世衞　譚德塞稱由會員國決定

世界衞生大會（WHA）周日（21日）在瑞士日內瓦開幕，當日舉行傳統「為健康而走」遊行時，出席的世界衞生組織秘書長譚德塞被台灣民眾包圍，遭問及台灣能否加入世衞時，他僅稱要由會員國決定。率團到日內瓦的台灣衞福部部長薛瑞元則指，譚德塞的說法跟實際狀況有落差，台灣被排除在全球公共衞生體系外，這是健康議題，不是政治議題。

參加遊行的台灣隊伍在活動期間遇上譚德塞，台媒記者問他台灣是否應該參與世衞，譚德塞起初只笑而不語，後來有大批台灣人善意地包圍他要求對話、合照和口號呼籲，他才回應台灣民眾的提問。台灣新北市議員陳乃瑜手拿傳單，走到譚德塞身邊對話提問，譚德塞表示「世衞有194個會員國，若他們投贊成票，那是他們的責任」。陳乃瑜指「台灣也是人類的一份子」，譚德塞稱「所以會員國應該要投贊成票，這是由會員國決定，你們要得到足夠的票數」。對於他是否支持台灣加入，他說：「你可能聽過，應該由會員國投票，所以你們應該和會員國對話，讓他們投下贊成票。」

同日，譚德塞在WHA開幕時致詞，指出全球在面對新冠疫情時顯得毫無準備，估計新冠導致至少2,000萬人死亡，比通報世衞的近700萬宗死亡個案更多。他形容，全球已走出漫長和黑暗的隧道盡頭，但新冠病毒仍然存在、繼續變種和引致死亡，要持續關注。成員國正商討新協議，更好應對下一次疫情大流行，他指出這必須是一項「歷史性協議」，為全球衞生安全機制帶來範式轉變。