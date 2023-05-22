內地青年失業率創新高　高學歷求職難惹關注

國家統計局本月公布數據稱，16至24歲青年調查失業率錄得20.4%，創2018年有統計以來的最高水平。高學歷求職難等情況近日成為熱話，有名校研究生表示，畢業後求職處處碰壁，薪金和公司等要求一降再降。內地近期更有求職中介服務中心，聲稱可提供培訓輔導，從中收取高昂費用，有應屆畢業生受騙，求職未果卻遭遇退款難等問題。

內地近來有網民晒出自己大學畢業當年獲多間公司招手的信件，但到現在研究生畢業時卻面臨工作崗位少、薪資甚至還不如本科時期。該網民表示，3年前年薪可達45萬元（人民幣，下同，約51萬港元），但自己選擇保研985名校，畢業後只有兩個「offer」，都是邊緣部門，年薪均未超過35萬元（約40萬港元）。

目前研究生愈來愈多，就業競爭也愈趨激烈。去年研究生畢業的瓜瓜（化名）3個月內投遞300多份履歷表，面試30多間公司，最終入職的公司月薪只有8,000元（約9,035港元），與同期入職的本科生一樣。瓜瓜直言，沒有因為是研究生被高看一眼，反而覺得是一種「累贅」。另有網民表示，剛研究生畢業時期待年薪20萬元（約23萬港元），但因缺乏實習經歷，成較大阻力，「投遞20多份履歷表，面試10多間公司，都不符合」。

近期有求職服務中介宣稱，可為畢業生提供求職輔導，直到找到名企工作等。在香港讀研究生的李小姐上月投訴，今年2月花費4萬元（約4.5萬港元）和名為上海康耐仕人力資源服務有限公司的求職服務中介簽訂協議，對方承諾可找到京東、騰訊等名企工作，且有3個月申請退款的保障。惟李小姐近一個半月來未收到任何一間名企的招聘訊息，遂申請退款。該公司拒絕退還全款，需要收取9,000元（約1萬港元）基本服務費，最終結果未明。