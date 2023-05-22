忻州公示選址建方艙惹關注　官方澄清去年已建成

內地媒體上周六（20日）發布《山西忻州發布一方艙集中隔離場所項目選址公示》的新聞稿，引發社會公眾關注，網民質疑「疫情不是結束了」、「錢還沒掙夠啊」。忻州市人民政府新聞辦公室周日（21日）回應指，報道中提及的方艙集中隔離場所已於去年建成，選址公示是為了完善手續。

報道中提及的《忻府區方艙集中隔離場所建設項目選址公示牌》及《原平市方艙集中隔離點項目（第一部分）（1標段）招標公告》兩篇公告內容，引發關注。內媒指出，忻府區去年10月30日曾召開過方艙集中隔離點啟動工作推進會，但隨着內地轉為新冠「乙類乙管」後，忻州官方未再公開披露忻府區方艙集中隔離場所相關消息。內媒查詢全國公共資源交易平台發現，忻州下轄的原平市也有一個方艙集中隔離點項目不久前剛完成部分招標。

忻州市政府向市規劃和自然資源局及地方政府了解情況後表示，上述為去年建設項目，根據疫情防控應急處置需要已於去年全部建設完成並投入使用，均按照《土地管理法實施條例》有關「搶險救災、疫情防控等急需使用土地的，可以先行使用土地」的規定先行建設。兩篇公示分別於今年3月及上周四（18日）發布，符合程序，但相關部門對於沒說明建設項目屬先行建設引致誤會，對此深表歉意並積極整改。