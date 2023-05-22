警員抽打鬧事男子遭記過　市長稱尊重處理手法

台灣桃園市中壢區一名朱姓男子上周六（20日）大鬧便利店，遭一名王姓警員持警棍連續抽打12下，引發是否存在執法過當的爭議。桃園市長張善政周一（22日）就此事首度發聲回應，稱目前中壢、桃園警方已對當事人懲處，「大概就到此為止了」。

桃園市議會周一上午市政總質詢，張善政被問及對此事看法。他表示王姓警員當下心急想趕快制服朱男，另外又遭到言語刺激，才出現過當行為。張善政又稱自己尊重警方的處理，因為警方對於當時的狀況最了解，事後必須做一些彌補，對於年輕警員情緒控制要再加強。朱男因身形壯碩加上行徑暴走，事後被稱為「台版變形俠醫」，並引發關注。

對於王姓警員事後遭記過兩次，並被依傷害罪嫌移送法辦，有同事為其鳴不平，表示對方平時表現優異，待人接物都相當客氣，絕非暴走型的警察。該同事稱，王屬於老學長等級，曾破獲詐騙集團並逮捕兩名車手，幫民眾保住存款，還因此獲頒破案獎金。上周六因有考生跑錯考場，王特地護送對方前往正確考場，其後就接到上述案件，當天可能因角色的調整，加上中壢分局平時勤務繁忙，導致他當下一時情緒失控。