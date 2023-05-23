3老人組洗錢團夥　謀利逾30萬人民幣終落網

浙江諸暨市警方周一（22日）發布消息稱，3名老人組成洗錢團夥，利用虛擬貨幣交易轉移境外涉詐資金，非法獲利逾30萬元（人民幣，下同，約34萬港元）。3人因涉詐騙罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，被採取刑事強制措施。團夥成員對上述情況供認不諱。

諸暨市警方早前獲取線索，一名67歲的趙姓老婦名下多張銀行卡每天有大量不明資金進出，調查發現此前從未出現大額流水，3月起突然每天流水十多萬元，往來帳戶涉及省內外受騙民眾，初步斷定該卡涉嫌洗錢。警方在趙婦家中發現一處洗錢窩點，逮捕兩人，她們為境外詐騙團夥充當「車手（職業取款人）」的洗錢組織，涉案10餘人，通過買賣虛擬貨幣洗錢。

警方調查發現，趙婦由好友潘姓老婦拉入夥，原來潘婦退休後上網瀏覽，主動下載境外加密聊天軟件，尋找金主想賺「快錢」。潘婦與境外詐騙集團聯繫後，接受指令投資虛擬幣買賣賺差價，她隨後將趙婦和親戚李某拉入夥。該組織利用境外聊天軟件發展「客戶」，將涉嫌詐騙、賭博等犯罪的資金通過區塊鏈轉換為虛擬貨幣，再通過虛擬貨幣交易平台分散出售，兌換人民幣，利用低買高賣謀利。