TikTok入稟蒙大拿州　尋求推翻禁令

美國蒙大拿州上周頒布法規，禁止中國短片分享應用程式抖音國際版TikTok在該州運作。繼TikTok用戶自行入稟蒙大拿州地方法院後，TikTok周一（22日）也入稟尋求推翻並永久終止禁令，強調擔憂外國政府可獲取用戶數據是毫無根據。在北京，中國外交部發言人毛寧周二（23日）批評，美方的所作所為違背民眾的意願，也損害美國的信譽，是不得人心的。

TikTok發言人奧伯韋特（Brooke Oberwetter）指，TikTok正就蒙大拿州違反憲法的禁令提出法律挑戰，以保護公司業務和蒙大拿州用戶，相信基於一系列先例和事實而將獲勝。TikTok申訴指摘，基於猜測外國政府可能獲取用戶數據和言論，而禁止支持第一修正案的言論平台，這極端做法完全不符憲法。

蒙大拿州檢察總長發言人稱預料到會有法律挑戰，已充分準備好捍衞法律，保護蒙大拿州民眾私隱和安全。但有法律和技術專家認為，蒙大拿州實際執行禁令有難度，不可能完全阻止用戶接觸TikTok。

毛寧周二在記者會回應有關TikTok在美國訴訟的問題時指出，美方至今沒有拿出任何證據證明TikTok威脅到美國國家安全，卻一再對有關企業做有罪推定和無理打壓，這是泛化國家安全概念、濫用國家力量，打壓別國企業的霸權霸道行徑。中方敦促美方切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，為各國企業在美投資、營運提供開放、公平、公正和非歧視的環境。