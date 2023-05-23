騙徒用AI換臉扮好友　10分鐘騙走430萬人民幣

福建和內蒙古公安機關近日聯手，偵破一宗利用人工智能（AI）技術進行電訊詐騙的案件。騙徒利用AI換臉和擬聲技術，佯裝成好友向福州市某科技公司負責人借款，10分鐘便騙走430萬元（人民幣，下同，約484萬港元）。最後公安在銀行協助下成功攔下約336萬元（約378萬港元）款項，並正全力追繳餘額。

涉事科技公司法人代表郭先生的「好友」，上月20日突然透過微信視像通話聯絡他，想借用郭先生公司的帳戶進行公對公帳戶過數，聲稱把錢匯到郭先生的公司帳戶，再把銀行轉帳底單的截圖發給他。郭先生不虞有詐，沒核實錢款是否到帳，便分兩筆把430萬元轉到對方的銀行卡。郭先生轉帳後給好友發微信稱事情已辦妥，誰知好友回覆稱沒向他借錢，這時郭先生才意識到受騙。

由於騙徒所用的是包頭市蒙商銀行對公帳戶，福州市公安局刑偵支隊通知內蒙古包頭市電訊網絡犯罪偵查局，請求幫忙進行緊急止付。包頭市警方立即啟動「警銀聯動綠色查詢機制」，並在銀行全力協助下，僅花10分鐘便成功攔截該詐騙帳戶內約336萬元騙款，但仍有約94萬元（約106萬港元）資金被轉移，目前福建與包頭警方正在全力追繳中。