中學規定早上7時前不能進校　逼學生淋雨等候

江蘇省常州市近日有家長投訴，下雨天有學生回到學校，卻因未到規定的進校時間，只能冒雨站在校門外等候。消息傳出後惹來網民撻伐，稱「人是活的，規定是死的」。涉事學校所在地的教育局表示，會要求學校面在特殊天氣下安頓好學生。常州市教育局周二（23日）表示，該局基礎教育處已介入調查此事。

內地近日廣泛地區下起暴雨。常州鳴凰中學周一（22日）有學生家長稱，大雨下多名學生在校門口淋雨等待，不到上午7時學校拒讓學生進校。網傳畫面顯示，不少學生站在校門外的有蓋宣傳欄下暫避，部分人沒有帶雨具則被迫淋雨，另有乘坐私家車返校的學生則留在車上避雨。

周二上午，內媒以學生家長身份向鳴凰中學查詢，工作人員表示確有規定學生只能在7時後進校。學校所在的武進區教育局工作人員同日對內媒稱，事發當日教育局已約談該校校長，也正召開緊急會議，要求校方明確「關注學生健康成長、不能簡單將學生關在門外」的底線。對於該局曾有工作人員表示「家長也應把握好孩子上學的時間，備好雨具」，該局也會通過會議向分管同事明確上述底線要求。