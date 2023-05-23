全球智商排名日本奪冠　大陸排第5

「世界人口綜述」（World Population Review）近日公布2023年全球平均智商排名，當中日本排名第1，香港排第4、中國大陸排第5。前10名中有6個是亞洲國家或地區，惟報告指出菲律賓人智商值低於全球均值，在當地引起關注。

全球平均智商評分指標，包括各地區的學術考試成績、引入新數據技術的可能性，乃至獲諾貝爾獎的數量等等。當中日本人平均智商106.48，其識字率達99%，加上具備勤奮、自律，關注細節的優勢，令該國在科技、工程與醫藥發展上領先全球。

菲律賓人平均智商為81.64，在全球199個國家和地區中排第111位，低於全球均值。該國衞生部指，營養不良是導致平均智商偏低的關鍵因素；該國教育部稱，教育單位將展開檢討，以改善基礎教育品質。

前10名得分最高的國家或地區：

1/日本 106.48

2/台灣 106.47

3/新加坡 105.89

4/香港 105.37

5/中國 104.10

6/南韓 102.35

7/白羅斯 101.60

8/芬蘭 101.20

9/列支敦士頓 101.07

10/荷蘭／德國100.74