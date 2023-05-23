涉強姦未成年少女　3人獲判死刑

最高人民法院周二（23日）指，經最高人民法院核准湖北省孝感市中級人民法院、山東省濰坊市中級人民法院、河南省安陽市中級人民法院分別對強姦未成年人的罪犯倪篤群、王小山、孫保昌依法判死刑。第一、二審人民法院以強姦罪判處3人死刑，最高人民法院依法予以核准。

案情指，倪篤群是湖北某公司法定代表人，他在2017年至2019年8月間，隱瞞真實身份，通過網絡聊天等方式選擇小學或初中女生為犯罪對象，假借戀愛之名，採取脅迫、哄騙、利誘等手段，先後強姦幼女6人、未成年少女1人，其中長期、多次強姦4人，造成2人懷孕流產。他還對未成年被害人進行精神控制，教唆、誘騙被害人尋找十歲左右的留守女童供其強姦。

王小山是山東省安丘市勞務人員，他在2017年下半年至2019年1月間，通過網絡聊天等方式，選擇小學或初中女生為犯罪對象，騙取被害人信任後，脅迫、哄騙、引誘被害人發送裸體照片、影片供其觀看，實施「隔空猥褻」，後根據被害人性格、反抗程度，選擇部分被害人以公開裸體照片、影片截圖威脅，帶至賓館等處，夥同同案犯輪姦，或單獨實施強姦，共強姦幼女3人、未成年少女2人，猥褻幼女9人，強制猥褻未成年少女4人。此外還聚眾進行淫亂活動。

孫保昌是河南省鶴壁市無業人員，他在2017年10月至2018年8月間，隱瞞真實身份，通過網絡聊天等方式，選擇小學女生為犯罪對象，脅迫、引誘被害人發送裸體照片、影片供其觀看，後以公開照片、影片等相要挾，將被害人約出見面實施強姦，對強姦過程拍攝影片，再以公開所拍影片脅迫被害人繼續發生性關係，共強姦幼女4人、猥褻幼女3人。他曾因強姦幼女被判刑，刑滿釋放後不滿一年又強姦幼女，系積犯，主觀惡性深，人身危險性大，依法應當從重處罰。

最高人民法院刑一庭負責人指，未成年人是國家的未來、民族的希望，應當特殊、優先保護。人民法院歷來高度重視未成年人權益保護，對侵害未成年人權益的各類犯罪依法嚴厲打擊，對嚴重損害未成年人身心健康、嚴重挑戰法律和倫理道德底線的性侵犯罪，始終堅持依法從嚴懲處，對犯罪情節特別惡劣、罪行極其嚴重的極少數犯罪分子，堅決依法判處死刑，絕不手軟。