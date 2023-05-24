內地今年迎入學高峰　學位供應現「紅色預警」

內地於2016年起實施二孩政策，各地隨之迎來一波人口出生高峰。今年，這批「二胎」兒童要上小學，因此為各地帶來前所未有的入學壓力。據內媒報道，杭州。廣州、長春、北京、青島、成都、濟南、大連等地均發出了學位預警，部分縣級市學校也發出「紅色預警」。

今年4月，杭州市教育局發布全市義務教育公辦學校入學預警。對於學區內適齡戶籍生人數達到或超過學區小學常態招生計劃數的100%給予「紅色預警」，學區內適齡戶籍生人數介乎學區小學常態招生計劃數的90%至100%，則給予「黃色預警」。杭州市教育局透露，該市2022年共招收小一新生約12.5萬名，而2023年的潛在適齡生源則約15萬名，幾乎步定創下歷史新高。北京的情況也類似。據來自海淀區區教委的數據顯示，今年區內中小學的學位供應面臨嚴峻挑戰，特是小學迎來前所未有的入學高峰，預計達到4萬人，初中入學預計達到2.75萬人，義務教育階段學生或將增加1.6萬人。

但另外一個更為嚴峻的問題是，二胎生育在2018年後迅速減少，入學高峰過後可能很快又出現學位過剩。內媒稱，現在國內多地的幼稚園已開始出現生源不足的問題，預計很快會傳導到義務教育階段。中國教育科學研究院研究員儲朝暉便指出，入學人數下滑是一個需要認真考慮的問題，因為它牽涉學校的效能安排、人手更迭，以至年輕教師招聘。很多地方只有一個單一的辦學主體，應對能力明顯不夠。