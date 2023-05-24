內地破醫保詐騙案拘50多人　案值逾480萬人民幣

內地早前有犯罪團夥利用醫保卡，以較低價格從醫院購買藥物，然後轉售獲利。上海公安局周二（23日）宣布，警方已搗毀以上述手法非法獲利的5個醫保詐騙團夥，拘捕50多名疑犯，查獲3.7萬多盒各類藥品，涉案金額超過480萬元（人民幣，下同，約540萬港元）。

上述案件當中，3宗由寶山區警方偵破。案中詐騙團夥以500元（約563萬港元）的代價租用他人的醫保卡，然後在長者聚集的菜市場、棋牌室、社區公園等，以「幫助長輩配藥名義」冒用身份去不同定點醫院，配方高血壓、糖尿病、心臟病等需求量大的處方藥，再以低價收購藥品再販賣給私人診所、藥房和個人買家，從中牟利。在上述案件涉及的28名疑犯中，18人為非法出租醫保卡、4人非法租用醫保卡、6人非法收購藥品。

而在長寧公安虹橋路派出所偵破的案件中，有疑犯利用自己和家屬的社保卡在社區服務中心等地大量購藥，然後出售給藥房或個人買家。在調查過程中，警方發現有詐騙團夥的工作環境十分髒亂，不具備藥品儲存條件，回購的藥品往往被隨意堆放，導致了大量藥品包裝盒存在擠壓和受損，如胰島素注射液等藥品因無法冷藏存儲而存在變質風險，嚴重影響藥品使用者的用藥安全。