制止餐飲浪費　全省今年以來立案查處341宗

內媒周一（22日）從廣東省市場監督管理局獲悉，今年以來該省通過部署開展制止餐飲浪費專項行動，已檢查餐飲服務經營者16.6萬家，發現餐飲浪費問題1,124個，均已要求整改。

據報，廣東今年以來將餐飲服務經營者落實制止餐飲浪費的情況，作為日常監督的必檢項目，檢查餐飲服務經營者在經營過程中是否採取防止食品浪費的相關措施。同時，該省指導各地組織開展隨機查餐廳活動，對未履行制止餐飲浪費義務，造成餐飲浪費嚴重的食品經營者進行責令改正。全省共開展隨機查餐廳748次，檢查餐飲服務單位5,030家，發現問題主體37家，下達責令改正通知書18份，立案1宗，宣傳報送163次，網絡點擊量達413.3萬。

同時，廣東又對網絡餐飲證照公示、平台落實提示消費者適量點餐的責任義務等情況開展監測，共監測入網餐飲服務提供者98.04萬家，梳理涉嫌違法線索143條。同時，各地圍繞餐飲外賣、婚宴、自助餐、單位食堂等重點環節，未明示適量點餐、誘導過量點餐等重點問題加強執法。截至目前，全省市場監管部門共檢查相對人逾12萬個，對相對人責令改正、給予警告864個，立案查處案件341件，公布典型案例224件。廣東還創建了「反食品浪費隨手拍平台」，獲超過10萬人註冊，志願者超過3.1萬人，平台共收錄志願者所拍照片逾26萬張，制止餐飲浪費行為逾2.5萬宗，提供餐飲浪費線索5,092多條。