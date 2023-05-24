違紀幹部身份學歷存疑　組織部澄清

黑龍江省七台河市紀委監委早前發布消息稱，當地茄子河區棚改辦原鹿源社區認定組組長田博文涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。他18歲開始工作，在職大專學歷，惟身份及學歷均存疑。七台河市委組織部、茄子河區委組織部周二（23日）回應稱，田博文是退伍兵轉業後參加的區聘，並非體制內公務員，招錄流程都是合法合規。

資料顯示，田博文1991年11月出生，2009年12月參加工作。七台河職業學院電器自動化專業畢業，在職大專學歷。內媒搜索相關專業時，發現「電器」疑似應為「電氣」，但無法查證田博文就讀時，電氣自動化專業是屬於中專還是大專，而其涉及的4個工作單位，用的是「工作人員」、「組長」的說法，沒有涉及公職身份，因此他是不是公務員，目前還是謎。有網民質疑，田博文從七台河職業學院畢業，那麼應該取得了大專文憑，這與官方簡歷顯示的在職大專學歷不符；而他參加工作的時候已是2009年，公務員錄用當時已非常規範，他進入體制內的方式也存在諸多疑點。

組織部相關人士解釋，網民質疑的「18歲就入職政府單位」存在理解偏差，退役士兵服現役年限計算為工齡，與所在單位工作年限累計計算，享受國家和所在單位規定的與工齡有關的相應待遇。因此，18歲實為其服兵役年齡。另外，田博文學歷反映的是他入伍前的情況，不存在爭議。