華兵推平均14.4發高超音速導彈　能擊沉美航母艦隊

山西省中北大學本月11日發表兵棋推演論文，假設美國海軍福特號航空母艦艦隊威脅中國海域安全，解放軍使用兩款高超音速陸基反艦導彈迎擊。推演認為最佳作戰策略下，能夠確保平均以8發導彈引誘敵方導彈攔截後，再以14.4發導彈擊沉敵方艦隊。

敵方艦艇編隊包括1艘福特級航母福特號、1艘提康德羅加級神盾巡洋艦聖哈辛托號、4艘阿利‧伯克級神盾驅逐艦，合共配備264枚艦載反彈道彈道導彈，包括18枚標準3型防空導彈，另外配備318枚軟防禦武器。中方使用6個導彈陣地，其中4個中南部陣地配備射程為2,000公里、命中可信度80%的高超音速反艦導彈A。2個北部陣地配備射程為4,000公里、命中可信度90%的高超音速反艦導彈B。每個陣地各配備4發導彈，推演設定只要有1.83發高超音速導彈命中，即可擊沉航母。

論文經多輪20次推演後分析策略認為，中方偵查到敵方艦隊後，應先齊射8發反艦導彈A，引誘敵方消耗標準3型防空導彈攔截，之後再分別齊射4發反艦導彈B攻擊福特號航母、2發反艦導彈A攻擊巡洋艦、4發反艦導彈B攻擊驅逐艦。經攻擊後敵方平均殘餘艦艇4艘，驅逐艦因有較多軟防禦武器，平均剩餘最多。若上述攻勢後未能完全擊沉敵方艦隻，中方再補射6發反艦導彈A，便能平均徹底擊沉敵方1艘航母、1艘巡洋艦和3.6艘驅逐艦。