美印太司令：一再要求與中方對口溝通不果

美國印太司令部司令阿奎利諾（John C. Aquilino）周二（23日）出席美中關係全國委員會活動時表示，他一再要求與中方對口溝通，但對方尚未批准。他認為，兩軍建立常態溝通是負責任管控競爭、降低風險、避免誤判的關鍵，不認為開放坦率對話應被當作談判籌碼，直言風險和衝突代價太高。

阿奎利諾指出，美中防務部門有技術性連線可運用，一旦出現突發事件，他肯定會撥打號碼，但「不確定對方會否接聽」；並強調自己已準備好，仍願跟其對口戰區司令員坦率和開放地討論。他表示，美中觀點不同但不代表必須互相對抗，美國不尋求圍堵或打壓中國，激烈競爭只為維護基於規則的秩序。

中國曾於2014年和2016年參與環太平洋軍事演習，但阿奎利諾指摘中國在南海非法造島且軍事化，違背美方政策、原則及環太軍演意義，不應再參與該軍演。對於台灣問題，他不願揣測北京武統台灣時間表，認同解放軍如跨越台海發動兩棲攻擊肯定傷亡慘重，保守派領導層決定這麼做的機率很低。他強調，美中衝突絕非無可避免，美國追求和平、繁榮及穩定而非對抗，美國對台政策不變，「不尋求一個獨立的台灣」。