女網紅穿着性感到咖啡店打卡　家長憂教壞孩子

浙江杭州市一名吳姓女子近日爆料稱，一間距離小學不足200米的網紅咖啡店，常有穿着性感的女網紅到場拍照打卡，擔心會對孩子心理產生不良影響。網傳照片顯示，店內有不少美女身穿吊帶背心和迷你短裙，旁邊不少身穿校服的小學生經過。店舖老闆無奈表示，無法控制顧客的裝扮和衣着，「客戶群體不是小朋友，人家正常的漂漂亮亮的呀」。

內媒周一（22日）報道稱，咖啡店開在拱墅區江心島北校區小學附近，吳女的兒子年僅10歲，就讀該校3年級。吳女擔憂女網紅可能為小學生造成不良引導，「害怕女孩子倣效，也擔心男孩子關注點發生變化」。吳女直言，從家長的角度，這咖啡店不太適合開在學校旁邊，或應在上課和放學的時間段內避免上述情況。

店舖老闆金女士表示，選址時沒有考慮這麼多，「至於大家穿得比較少，也是看每個人對於少的定義是甚麼」。事件上傳網絡後，有網民認為穿衣服是每個人的自由，「但在小學附近穿這樣子我感覺有點欠妥，教壞小孩」。另有網民認為，此類衣着十分普遍，需要家長做好正確引導，「客戶穿甚麼，店老闆也無權干涉」。